Bernd Storck ziet PO1-kansen van Racing Genk verdwijnen: "Nu opletten dat we PO2 halen"

Nee, Racing Genk was niet goed genoeg om Anderlecht te bedreigen in het Lotto Park. De troepen van Bernd Storck zien zo hun ambitie voor PO1 beetje bij beetje vervagen.

De hele eerste helft had Anderlecht steriele controle controle over de wedstrijd maar het moest wachten tot Racing Genk achterin in de fout ging om toe te slaan. "Het was geen slechte wedstrijd langs beide kanten maar maakten zelf de fouten voor de tegendoelpunten", geeft Racing Genk-trainer Bernd Storck grif toe.

"We speelden goed tot in de zone van de waarheid. Onze aanvallen in hun 16 waren niet goed genoeg, ze gaven ons weinig ruimte in de 16. Tijdens de opwarming zag ik onze jongens de ene na de andere in doel trappen maar dat is nog iets anders dan tijdens de wedstrijd. De ruimte lag er wel langs de flanken, maar onze voorzetten waren dan weer niet goed genoeg", analyseert Storck verder.

© photonews

Ambities bijschaven

En wat nu? Vorig jaar was Racing Genk nog de revelatie van PO1 met een stevige remonte om Club Brugge nog bijna in te halen. Dit jaar zullen de Limburgers naar alle waarschijnlijkheid niet meedoen met de beste 4.

"Ik wil daar nu niet aan denken. Het wordt nu vooral opletten om PO2 nog te halen. We hadden nog een kans maar hebben die vandaag niet gepakt. Ik wil niet zeggen dat het over is, maar we moeten realistisch blijven...", besluit Storck.