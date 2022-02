"Laat je allemaal van je beste kant zien": Code oranje in het voetbal? Toch weer meer code rood

De Jupiler Pro League had er zin in om er dit weekend iets leuks van te maken. Om opnieuw écht een voetbalfeest te krijgen. Maar opnieuw zijn we hier en daar bedrogen uitgekomen.

Niets menselijks is voetballers, supporters en anderen in de entourage vreemd. En de Pro League geloofde erin. Eindelijk opnieuw pintjes drinken, hamburgers eten, samen genieten van voetbal, ... Er werd dan ook opgeroepen tot goed gedrag.

Of dat lukte? Neen. In Gent ging de match niet door - iets wat iedereen van mijlenver zag aankomen. Toch werd er nog urenlang geschermd met het KMI - de veiligheid van spelers en supporters was van geen belang.

© photonews

Tot het dak er letterlijk afvloog. Een dag later volgde - bij gebrek aan iets sportiefs te melden - het ontslag van Mboyo bij de Buffalo's - volgens vele supporters vele weken te laat, volgens andere supporters had hij zelfs nooit mogen komen.

Dante Vanzeir dan? Die liet zich een zeldzame keer ringeloren en deelde een slag uit in Charleroi - Union. Ook dat is niet meteen iets om trots over naar huis te vertellen, als we het bekijken vanuit het standpunt van de meegereisde Unionfans. Hoe groot de kloof met de achtervolgers dan ook is.

Code rood

En de derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem? Die begon heel leuk, met veel sfeer. Maar enkele pinten later werden er rookbommen op het veld losgelaten, moest de match een kwartier worden stilgelegd en gingen supporters op de vuist - enkele stewards werden daarbij gewond afgevoerd.

Code oranje in het voetbal? Het blijft toch eerder code rood. Het is nu wachten hoelang het duurt voor de Pro League nieuwe acties onderneemt. Of toch gewoon iedereen continu thuislaten? Corona zet alles en iedereen op scherp.