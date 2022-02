Dante Vanzeir excuseert zich via social media voor vuistslag: "Wil dit niet goedpraten en zou dit nooit accepteren"

Dante Vanzeir werd op slag van rust uitgesloten na een vuistslag aan Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. De goalgetter van Union kwam in een storm van kritiek terecht. In afwachting van een (zware) schorsing excuseerde Vanzeir zich via Twitter. Bekijk hier het fragment.

"Ik zou me willen excuseren voor mijn reactie, die héél fout was. Ik wil deze actie op geen enkele manier goedpraten. Dit is iets wat ik ook nooit zelf zou accepteren in het voetbal. Gelukkig heeft Valentine intussen terug kunnen trainen en ik ben opgelucht dat hij oké is", klinkt het. Bonjour à tous,



Je tenais encore à m'excuser pour mon geste de samedi, c'était une mauvaise réaction.

J'ai été en contact avec Valentine et il a repris l'entrainement aujourd'hui. Je suis heureux qu'il aille bien et lui souhaite le meilleur pour la suite. pic.twitter.com/QWYRalXG2v — Dante Vanzeir (@dantevanzeir) February 21, 2022