Na nederlaag op Anderlecht: "Dit is het definitieve einde van de succesploeg van John Van den Brom"

Anderlecht won met 2-0 van Racing Genk. Voor de Limburgers lijkt het seizoen er zo helemaal op te zitten.

Analist Stef Wijnants herinnert zich nog goed dat Van den Brom verweten werd altijd met dezelfde elf te spelen. “Dat waren de elf spelers die er in de tweede helft tegen Anderlecht stonden. Voor Bongonda en Ito was het pijnlijk om in deze topmatch naar de kant te moeten. Het wordt tijd om Oyen en Trésor kansen te geven”, zegt Wijnants aan Het Belang van Limburg.

Bij het ontslag van Van den Brom was Genk achtste in de stand. “We zijn bijna drie maanden verder en de Limburgers staan nog steeds achtste. Ik zoek naar de grote vooruitgang. Er is misschien meer strijd, meer loopvermogen, maar ze hebben geen echte kansen gehad. En er scheelt altijd wel iets.”

Voor Wijnants is het seizoen van Genk voorbij. “Een mislukt seizoen, zelfs al wordt er nu nog Europees voetbal afgedwongen via play-off 2. Het moet een grote ontnuchtering zijn voor trainer Storck. Hij heeft een groot geloof in deze spelersgroep, maar dat geloof kan zich beperken tot play-off 2.”