Het gat blijft nog een hele tijd zitten, maar woensdag kan er mogelijk wel gevoetbald worden in de Ghelamco Arena

AA Gent kan woensdag mogelijk toch in de Ghelamco Arena tegen Seraing spelen. De werken om het dak weer stabiel te maken zouden dinsdagmiddag afgerond worden en daarna is het wachten op groen licht van de Stad.

De experten moeten de werken van de aannemer nog controleren. Als die worden goedgekeurd kan de match tegen Seraing woensdagavond gespeeld worden. Dat zal wel nog gebeuren met een gat in het dak en dat zal nog een hele tijd zo blijven. Tijdens de interlandperiode zouden de Buffalo's dat kunnen dichtmaken.

Intussen is er vooral gewerkt aan de stabiliteit en wordt er een firma ingeschakeld die een studie moet uitvoeren om soortgelijke gevallen te vermijden. Het is immers al de tweede keer dat er schade is aan het dak na zware windstoten.