Hoe één speler 40% van de Antwerpse doelpuntenproductie voor zijn rekening neemt: "En toch schat ik Samatta hoger in"

De doelpuntenproductie van Antwerp stokte de voorbije weken. In de voorbije vijf wedstrijden trof de Great Old amper vier keer raak. Opvallend: met zijn negentien competitiegoals is Michael Frey in zijn eentje goed voor bijna 40% van alle goals. En net daar wringt het schoentje.

Voetbalkrant.com sprak met Cisse Severeyns, die de wedstrijden van Antwerp nog steeds op de voet volgt. De voormalige spits van stamnummer 1 ziet hoe Antwerp te afhankelijk is van zijn Zwitserse tank voorin. "De vorige seizoenen had je met Mbokani en Refaelov twee jongens die het verschil konden maken. Refaelov is, zeker qua statistieken, niet vervangen dit seizoen. Balikwisha is nog jong, heeft het potentieel en is aan het groeien. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer zijn scorend vermogen omhoog zal gaan."

Qua statistieken is Refaelov niet vervangen bij Antwerp

In tussentijd zijn bij Antwerp alle ogen gericht op Michael Frey. De Zwitser scoorde 19 van de 48 competitiedoelpunten van de Great Old, van een Frey-dependentia gesproken. "Er is maar één man die kan scoren, en dat is Frey", aldus Severeyns. "Al blijf ik erbij dat Samatta intrinsiek beter is. Het komt er te weinig uit, wat overigens ook geldt voor de nu geblesseerde Fischer. Cijfers liegen nooit: mooi is het niet altijd bij Frey, maar hij trapt ze wel tegen de netten. Priske moet hopen dat jongens als Balikwisha, Miyoshi en een fitte Benson op volle toeren gaan draaien. Alleen zo zal Antwerp minder afhankelijk gaan worden van Frey."

KV Mechelen

Severeyns verwees ter illustratie maar wat graag naar een statistiek tijdens Antwerp-KV Mechelen. "Bij de rust had Antwerp één keer tussen de palen getrapt op elf kansen, terwijl Malinwa acht keer op negen binnen het kader besloot. Antwerp speelde de eerste twintig misschien wel hun beste voetbal van het seizoen, maar daarna viel het stil. Bij KV Mechelen kwam het gevaar van alle kanten: Storm, Schoofs, Mrabti, Cuypers... Dat is het grote verschil met Antwerp op dit moment. Zij moeten hopen op een ingeving van Frey of een meevaller op stilstaande fase."

Aandeel topschutter in doelpuntenproductie

Union: 62 goals - Deniz Undav: 20 (32,25%)

Club Brugge: 52 goals - Charles De Ketelaere: 12 (23,08%)

Antwerp: 48 goals - Michael Frey: 19 (39,58%)

Anderlecht: 60 goals - Joshua Zirkzee: 12 (20%)