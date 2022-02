Nieuw stadion Club Brugge weer wat verder weg: "Zoveelste mokerslag voor voetbal en economie in onze regio"

Slecht nieuw voor de bouwplannen van Club Brugge. De Raad van State gaf woensdag immers een negatief advies over het GRUP Blankenbergse Steenweg, waar het nieuwe stadion van Cercle gebouwd zal worden. Dit komt hard aan, net omdat de auditeur onlangs wel het licht op groen had gezet.

Club Brugge wil een nieuw stadion neerplanten op de huidige site (Jan Breydel). Het Brugse stadsbestuur beloofde aan Cercle Brugge onderdak te geven op de Blankenbergse Steenweg. Daar wringt het schoentje, want woensdag geraakte bekend dat de auditeur van de Raad van State een negatief advies geeft over het GRUP Blankenbergse Steenweg.

De beslissing kwam hard aan bij Franky Demon, Schepen van Ruimtelijke Ordening in Brugge. "Het is nu afwachten of de Raad van State het advies van de auditeur al dan niet gaat volgen. Tegen de zomer verwachten we uitsluitsel", aldus Demon bij HLN.

"Dit is de zoveelste mokerslag voor het voetbal en economie in onze regio. Want naast voetbal gaat het hier immers ook over een bedrijventerrein", aldus de Schepen van Ruimtelijke Ordening.