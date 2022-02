Manchester City-ster spreekt zich uit na Russische inval: "Mijn land is van de Oekraïners en niemand zal dat kunnen bezitten"

Bij Manchester City speelt met Oleksandr Zinchenko een Oekraïner. En de linksback ziet met lede ogen de inval van de Russen in zijn land gebeuren. Op Instagram sprak hij zich uit over de zaak.

Het bericht gaat over de liefde voor zijn land. Hij wil de onafhankelijkheid ervan verdedigen nadat Russisch president Vladimir Poetin onder het mom van vredesacties het oosten van het land is binnengevallen.

"De hele beschaafde wereld maakt zich zorgen over de situatie in mijn land, schrijft de 25-jarige op het sociale netwerk. "Ik kan niet wegblijven en mijn mening niet geven. Op de foto - mijn land - het land waar ik ben geboren en waar ik ben opgegroeid. Een land waarvan ik de kleuren verdedig op de internationale sportscène. Een land dat we proberen te verheerlijken en te ontwikkelen. Een land waarvan de grenzen onschendbaar moeten blijven. Mijn land is van de Oekraïners en niemand zal dat ooit kunnen bezitten. We zullen niet opgeven! Glorie aan Oekraïne."