Opmerkelijk: icoon van Manchester United raadt transfer van Tielemans af

Het staat zo goed als vast dat Youri Tielemans deze zomer Leicester City verlaat. Manchester United zou al interesse tonen, maar één van hun iconen, Rio Ferdinand, raadt hen die transfer af.

United zou zowel Ruben Neves als Youri Tielemans willen aantrekken om het aankomend vertrek van Paul Pogba op te vangen. Maar Ferdinand is daar geen fan van. "Ik vind hem een leuke speler, hij is fantastisch", begint Ferdinand nog veelbelovend over Tielemans. "Maar een middenveld met Bruno Fernandes, Tielemans en Neves zou niet mijn keuze zijn, heel eerlijk gezegd."

"Het zijn beiden goede spelers, maar als je wilt dat je middenveld gaat concurreren met de rest van de topclub zou ik tegen hun komst pleiten. Qua beweeglijkheid zouden we dan echt tekort komen."