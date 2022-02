Ex-speler Beerschot veroordeeld tot 32 jaar cel na moord

Sezer Özturk, in 2005 nog speler bij het toenmalige Germinal Beerschot, is veroordeeld voor moord. De voormalige middenvelder kreeg 32 jaar cel.

De affaire heeft voor heel commotie gezorgd in Turkije. Özturk werd in 2005 gehuurd van Bayer Leverkusen en speelde in totaal 11 matchen voor de club, vooraleer hij zes maanden later alweer vertrok. Hij werd nu veroordeeld voor moord nadat er tien tot vijftien keer geschoten werd op verschillende personen. Eén man kwam om het leven.

De 36-jarige Özturk verscheen deze week voor de rechter. De rechtbank eiste 32 jaar gevangenisstraf tegen hem wegens volgende feiten: opzettelijke doodslag met onterechte provocatie, opzettelijke verwonding met een vuurwapen met onterechte provocatie, materiële schade met onterechte provocatie, herhaalde bedreigingen met een vuurwapen en wapenbezit zonder vergunning.