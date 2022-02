Analist loopt niet warm voor Antwerp: "Intrinsiek meer kwaliteit onder Bölöni"

Antwerp maakt zich op voor de topper van zondagmiddag op het veld van Club Brugge. De Great Old staat met 53 punten op een derde plaats, maar echt overtuigen konden Priske en zijn troepen niet al te vaak.

In Het Nieuwsblad stelt analist Gert Verheyen zich vragen bij het stamnummer één. "Bolat- De Laet, Hoedt, Arslanagic, Buta - Haroun, Defour - Lamkel Zé, Refaelov, Mirallas– Mbokani. Intrinsiek hadden zij onder Bölöni volgens mij een betere ploeg dan nu het geval is. Vroeger vielen veel van hun goals op de omschakeling, nu zijn die schaars. Vandaag proberen ze het uit balbezit, omdat het een topploeg is. En toch staan ze derde, daarom ga ik niet mee in het verhaal dat alles zo slecht is bij Antwerp."

"Nainggolan? Radja heeft voor zijn doen al te veel matchen gerateerd. Ik vind hem beter als Verstraete er niet bij is en hij het eerste aanspeelpunt voor de verdediging is.

Al duidt Verheyen, naast doelpuntenmaker Frey, nog één cruciale factor aan in de resultaten van Antwerp. "Butez speelt een ongelooflijke rol. Antwerp telt na Union de meeste clean sheets, een aantal daarvan kwamen volledig dankzij Butez", besluit Verheyen.