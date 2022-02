Dom is overtuigd: "Met de kwaliteit in onze spelerskern zouden we niet laatste mogen staan"

Het seizoen van Beerschot is uitgedraaid op een ramp. De Ratten hangen helemaal onderaan met nog weinig hoop op redding. Joren Dom had voor het seizoen al een slecht gevoel en dat kwam ook uit. Al had er meer in gezeten.

"Ik blijf er van overtuigd dat wij niet de slechtste ploeg van de reeks hebben", zegt hij in GvA. "Met de kwaliteit in onze spelerskern zouden we niet laatste mogen staan. Vorig seizoen hebben we boven ons niveau gepresteerd, dit seizoen presteren we onder ons niveau. Onze werkelijke waarde ligt ergens daartussen. We hadden in principe rond de dertiende of veertiende plaats moeten eindigen. Helaas is dat niet de realiteit."

Maar nu de kans op redding flirt met het nulpunt moet Beerschot hopen op een mirakel. "De komende weken moeten we Seraing nog proberen in te halen. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Het programma van Seraing is gelukkig even zwaar als dat van ons. Aan 1B wil ik nu nog niet denken. Ik had de voorbije twee seizoenen het gevoel dat ik mijn plaats heb in 1A. Ik zal alleszins tot de laatste snik blijven knokken om Beerschot in 1A te houden. We zijn het aan onszelf, aan de club en aan de supporters verplicht om strijdvaardig te blijven.”