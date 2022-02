33 jaar, maar De Laet is blij dat hij zich weer mag amuseren op de flank: "Centraal was het maar saai, het interesseert me niet wie mijn tegenstander is"

Zondag speelt Antwerp de topper tegen Club Brugge en Ritchie De Laet is er al klaar voor. De verdediger werd eerder dit seizoen naar het centrum gehaald, maar staat intussen weeral aan de zijkant. En daar amuseert hij zich...

"Dat is een keuze van de trainer. Zolang ik tussen de lijnen sta, maakt het me niet echt uit. Ik voel me nog goed genoeg, loop de kilometers die ik moet lopen. De spieren zijn nog helemaal in orde. We worden hier fysiek goed onderhouden. Ik heb geen moeite om te blijven gaan", zegt De Laet in HLN.

En zijn oude positie mist hij niet. ''Niet echt. Het is daar saai. Ik dacht dat het leuker zou zijn, maar waar ik nu sta, valt er meer te beleven. Zondag ook wellicht", aldus de man die straks Lang, Buchanan of Skov Olsen moet afstoppen. "Het maakt alles wat interessanter. Wie mijn rechtstreekse tegenstander is, interesseert me eigenlijk niet. Ik kijk enkel naar mezelf.""

De Laet is nog 'old school'. Urenlang filmpjes van zijn tegenstanders bekijken zit er bij hem niet in. ''Neen. Dan ben je te veel bezig met de 'clipkes' die je gezien hebt en niet met de wedstrijd zelf. Allez, ik vind dat. Ik zie de clips die hier voor de match worden getoond en dat is genoeg voor mij. Op het veld moet je reageren op wat er gebeurt. Ik verdedig op instinct."