Schreuder is duidelijk over 1A: "Wij vinden dat we de beste ploeg kunnen zijn"

Zondag speelt Club Brugge tegen Royal Antwerp FC. Enkel winnen telt voor trainer Alfred Schreuder.

Geen excuses meer, nu is het echt wel van moeten in de laatste rechte lijn richting play-offs. “Je weet dat het een topwedstrijd is met twee ploegen die kampioen willen worden,” klinkt het bij Alfred Schreuder. “En zondag zullen we daar voor spelen. Ik ben niet bezig met wie onze grootste concurrent is. Wij vinden dat we de beste ploeg kunnen zijn. Die uitstraling moeten we hebben, de lat wordt heel hoog gelegd.”

Het verlies van Charles De Ketelaere is een stevige aderlating, al laat Schreuder daar de deur op een kiertje. Mogelijk zit hij toch nog in de selectie. “Ik heb geleerd dat je in het leven moet omgaan met de omstandigheden. Dat je het moet doen met wie er is, want dat is bij ons ook heel goed. Anders kijk je negatief. Je moet altijd kijken wat je wél hebt in het leven.”

En dan is het uiteraard kijken naar Noa Lang, al probeert men hem langs alle kanten te provoceren. “Voor mij is dat ver weg. Ik verwacht dat hij daarin grote stappen heeft gemaakt. En hij moet het maar als een compliment opvatten. Voor hem is dat een soort ontwikkeling. Hoe meer we erover praten, hoe slechter het is. Antwerp zal ‘vanalles’ proberen om te winnen, maar dat zullen wij ook doen.”