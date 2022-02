Greg Vanderidt looft de mentaliteit van zijn spelers na de nederlaag tegen Sporting Charleroi: "Als je zo een heel seizoen speelt sta je niet laatste"

Greg Vanderidt was ontgoocheld na de verliespartij van Beerschot tegen Sporting Charleroi. Hij loofde de mentaliteit van zijn spelers, maar weet ook waarom het steeds moeilijker loopt vanaf de 70ste minuut.

"Over de mentaliteit en de attitude kunnen we niets zeggen vandaag. De supporters zongen voor de wedstrijd 'bloed aan de palen', dat hebben ze ook gekregen vandaag", opende Vanderidt de persconferentie. "Spijtig genoeg moet ik besluiten dat als dit het verhaal was van het hele seizoen, als je zo speelt, dan sta je niet laatste", loofde hij de mentaliteit van zijn spelers in de laatste wedstrijden.

"Dit vergt energie, dit vergt een goede fysieke paraatheid en misschien hebben we die niet", legt Vanderidt de vinger op de wonde. "We hebben die niet gehad dit jaar. Het is heel moeilijk om dit recht te trekken. Als je kwaliteit mist moet je dat compenseren door inzet, lopen en door fysieke arbeid. Dat hebben we vandaag gedaan, maar net zoals tegen Kortrijk val je na 70 minuten val je plat. Dit omdat je alles gegeven hebt. Het was wel vandaag wat we allemaal wilden zien, namelijk dat ze alles zouden geven."

"De manier hoe wij hier vandaag de wedstrijd verliezen typeert ook het Beerschot verhaal van dit jaar", maakte hij de vergelijking met heel het seizoen. "Je komt 2-1 voor, je krijgt de kans om die voorsprong zelfs nog verder uit te diepen. Dat gebeurt niet. Dan krijg je een ongelukkige owngoal en ik wil niet gaan zagen en klagen, maar de 2-3 die we binnenkrijgen is toch ook weer ongelukkig. Met op zijn minst een contact, maar het is wat het is. We kunnen hier niets aan veranderen en ik wil onthouden dat de jongens alles gegeven hebben", stak Vanderidt zijn spelers een hart onder de riem.