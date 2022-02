Analist weet wie de vervanger van Charles De Ketelaere zal zijn tegen Antwerp: "Ik zou toch voor Dost gaan"

Club Brugge moet Charles De Ketelaere missen in het duel met Antwerp. Imke Courtois weet wie zijn vervanger moet worden.

“Charles is dit seizoen de speler die ik als eerste op het wedstrijdblad zet. Ik niet alleen, hij heeft dit seizoen echt al zowat àlles gespeeld en was vaak beslissend. Daar moet even over worden nagedacht...”, zegt Imke Courtois in De Zondag.





“Met Dost als vervanger zou je geneigd zijn over te schakelen naar 3-4-3, met twee flankaanvallers, te kiezen uit Lang, Buchanan en Skov Olsen. Maar ík zou toch vasthouden aan de 3-5-2. En dan kan Lang achter Dost spelen, als men, voor een wellicht heftige match met veel intense duels, kiest voor een targetspits. Of achter Adamyan, als je opteert voor meer beweeglijkheid. Ik zou toch voor Dost gaan”, aldus Imke Courtois in De Zondag.