Courtois kritisch over team uit G5: "Erg om zien hoe ze zijn afgegleden" en "Ze denken nog als topclub"

Imke Courtois heeft zelf ook wat ervaring als voetbalster op het hoogste niveau. Ze ziet één topclub echt afglijden.

Zelf speelde Imke Courtois ook jarenlang voor Standard, een team waarmee ze vele prijzen pakte.

Maar haar ex-club van toen is ondertussen helemaal afgegleden in de Jupiler Pro League. "Iemand zei me ooit dat ze op één overwinning weken teren", klinkt het in De Zondag.

Denken als topclub

"Ik zie ze niet meer in degradatiegevaar komen, met de inhaalwedstrijd tegen Beerschot ook nog. Maar het is toch erg om zien hoe die club is afgezakt."

"Of ze meer kwaliteit hebben dan pakweg Cercle Brugge? Veel overschot hebben ze toch niet. Ze zijn niet gewoon ook om onderin te spelen, een ploeg als Standard denkt nog als een topclub."