FIFA neemt 'halfslachtig' besluit over Rusland: geen uitsluiting, wel onder een andere naam spelen

De FIFA heeft maatregelen genomen ten opzichte van de Russische nationale ploeg na de inval in Oekraïne. Ze sluiten het land niet uit van de WK play-off-wedstrijden, maar die moeten wel op neutraal terrein gespeeld worden en onder een andere naam...

De Russische teams mogen dus niet op hun thuisbodem spelen en de vlag van Rusland mag niet getoond worden en het volkslied mag niet gespeeld worden. Bovendien moet Rusland zijn wedstrijden spelen onder de naam Football Union of Russia (RFU).

Rusland moet in maart nog play-off-wedstrijden spelen om het WK in Qatar te halen, maar Polen, Zweden en Tsjechië maakten al duidelijk dat ze niet naar Rusland zouden afreizen. Nu valt af te wachten of ze de beslissing van de FIFA wel zullen zien zitten, want ze zeiden ook al dat ze zelfs niet op neutraal terrein tegen hen wilden spelen.

De wereldvoetbalbond veroordeelt in een statement de invasie in Oekraïne, spreekt zijn solidariteit uit aan de Oekraïners en roept op tot vrede en dialoog.