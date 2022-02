Wesley Hoedt aangedaan door onwel worden supporter en betreurt misser van Kouamé: "Die moet binnen zitten"

Wesley Hoedt liet zich na de wedstrijd tegen OHL uit over dat gelijkspel. Het ging onder meer over de gemiste kansen, maar in eerste instantie over de reanimatie van een voetbalfan in de tribunes.

Het is zo een laat avondje geworden in het King Power-stadion aan Den Dreef. "Door dat incident heeft de match natuurlijk langer in beslag genomen dan voorzien. We hopen dat alles goed is met die persoon", verwijst de verdediger naar de toeschouwer die medische bijstand nodig had, vermoedelijk wegens een hartaanval.

Het voorval greep Wesley Hoedt echt wel aan. "Ik ben bezorgd. De mensen komen naar hier om te genieten van het voetbal en dan gebeurt zoiets", kon de Nederlander het amper vatten. "Ik hoop dat de persoon in kwestie het goed stelt."

Gebrek aan efficiëntie

Dat is inderdaad het belangrijkste dat uit deze avond moet voortkomen. Al mag het spelverloop ook wel even aangekaart worden. "Na die onderbreking namen we de bovenhand. Spijtig genoeg ontbrak het ons aan efficiëntie. Jammer dat we ook in de tweede helft kansen missen."

Bij paars-wit zal vooral één moment in het bijzonder niet vergeten worden. "De kans van Christian Kouamé is de illustratie van onze match, die moet binnen zitten." Al wil Hoedt de Ivoriaanse aanvaller niet aanduiden als de grote schuldige voor het puntenverlies. "Het ontbrak ons allemaal aan precisie."