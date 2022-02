"Gheysens vroeg of je liever Nainggolan voor 2 miljoen hebt of Vanaken voor 3 miljoen ... Ik weet niet wat hij daar ondertussen van denkt"

Royal Antwerp ging tegen Club Brugge opnieuw pijnlijk onderuit tegen een topclub. En zo is zelfs play-off 1 plots niet helemaal zeker meer.

De nederlaag tegen Club Brugge was pijnlijk en kansloos, zoals het enkele weken geleden ook al verloor van Union.

"Er was een pijnlijk gebrek aan kwaliteit aan de bal. Anders dan Club had Antwerp problemen met het uitvoetballen: veel balverlies, slordigheden, geen ideeën, weinig tempo, over de hele wedstrijd nauwelijks een kans", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza.

Nainggolan

Daarbij kijkt de analist naar Radja Nainggolan - niet hét probleem, maar een van de problemen bij Antwerp: "Hij heeft dit seizoen te vaak onder de verwachtingen gepresteerd, vind ik."

"Ik herinner me nog dat Paul Gheysens in het begin van het seizoen zei: "Wat heb je het liefst: Nainggolan voor 2 miljoen of Vanaken voor 3 miljoen?" Ik weet niet wat hij daar ondertussen van denkt."