Na uitsluiting Russische ploegen in Europa: deze ploeg al zeker van plekje bij laatste acht in Europa League

De FIFA en UEFA besloten maandag om Rusland en alle Russische teams uit te sluiten in de internationale competities, na de invasie van Rusland in Oekraïne.

Rusland mag een kruis maken over het WK in Qatar. Spartak Moskou, het enige Russische team dat nog actief is in Europa, mag zijn Europa League-avontuur vaarwel zeggen.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Spartak, waar onze landgenoot Maximiliano Caufriez onder contract ligt, zou het in de achtste finales van de Europa League opnemen tegen RB Leipzig. De Duitsers krijgen door de uitsluiting van Spartak Moskou een vrijgeleide naar de kwartfinales. Zenit en Lokomotiv Moskou verlieten eerder al het Europese toneel.