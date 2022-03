Gert Verheyen legt Nederlandse smaakmakers Club Brugge en AA Gent in de weegschaal: "Niet ondenkbaar dat hij eens naast de ploeg valt"

Woensdagavond strijden Club Brugge en AA Gent in de terugwedstrijd van de halve finales van de Croky Cup voor een ticket voor de eindstrijd. Match in de match wordt het duel tussen Noa Lang en Tarik Tissoudali, de Nederlandse artiesten van blauw-zwart en de Buffalo's.

Analist Gert Verheyen legt in Het Nieuwsblad de twee dribbelaars onder het vergrootglas. Verheyen ziet hoe Noa Lang niet meer zijn stempel kan drukken op het Brugse spel, zoals hij dat in zijn beginperiode wél deed. "In het eerste half jaar was de impact van Lang bij Club heel groot. Nu is dat minder, tegen Antwerp was hij zelfs de minst besproken speler van alle offensieve krachten. Het is zelfs niet ondenkbaar dat hij eens naast de ploeg zal vallen."

"Bij Tissoudali is er geen twijfel. Zijn belang bij AA Gent is enorm gegroeid. Al is er bij AA Gent ook gewoon minder concurrentie. Maar alles heeft te maken met het vormpeil. En bij Lang is dat, na zijn coronabesmetting, gewoon minder. Hij heeft minder vertrouwen en speelt verder van het doel weg. Met een speler van zijn kaliber kan dat morgen weer terug omslaan", aldus Verheyen.