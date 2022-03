'Verjaardagscadeautje': Toptalent verlaat Anderlecht, dat monsterloon niet kan/wil betalen

Rayane Bounida wordt donderdag 16 jaar. En dat zal 'gevierd' worden door het jonge talent. Met een transfer.

Anderlecht heeft er de laatste weken en maanden alles aan gedaan om Bounida te proberen houden bij paars-wit.

Maar donderdag zal hij alsnog een vijfjarig contract tekenen bij Ajax Amsterdam, op zijn zestiende verjaardag.

700.000 euro

Anderlecht kon de looneisen van Bounida niet inwilligen, omdat er een plafond is ingesteld voor jeugdspelers.

Volgens Het Nieuwsblad vroeg de entourage een loon van liefst 700.000 euro per jaar, meer dan het dubbele van wat paars-wit in gedachten had.