Kompany heeft pagina omgedraaid na rode kaart: "Ik heb geen grens overschreden"

Zondag tegen Oostende mag Vincent Kompany niet op de bank zitten na zijn rode kaart van tegen OH Leuven. Veel zorgen lijkt hij zich daar niet over te maken: "Ik weet dat ik niet mag reageren op de fouten van anderen", gaf hij aan.

"Jullie hebben de fase ook zelf gezien. Welke reactie had het moeten zijn?", vroeg de coach aan de aanwezige journalisten. Uiteraard ging het over de voorafgaande fout op Raman, terwijl Murillo wel bestraft wered.

"De scheidsrechter moet kijken naar wat hij heeft gedaan en ik moet hetzelfde doen. Ik weet dat ik niet moet reageren op de fout van anderen. Het is iets dat ik mijn spelers leer, maar ik ben ook maar een mens en ik reageer soms emotioneel. Ik ga dan naar huis naar mijn vrouw en klaag nog wat meer, maar de volgende dag moet ik enkel nog in mijn eigen bord kijken. Die uitsluiting is vier dagen geleden en ik heb dat afgesloten."

Toch wou iedereen wel eens weten waarom ref Lambrechts zo snel twee gele kaarten na elkaar trok. "Ik heb geen grenzen overschreden met mijn woorden", weerlegde Kompany. "Waar ik zal zitten zondag? Misschien in mijn living", lachte hij. "Nee, ik heb al zoveel matchen van aan de zijlijn moeten volgen door mijn blessures. Ik ben het dus wel gewend."