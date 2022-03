Henkinet vervangt Bodart met verve en houdt netten schoon: "Hij was de eerste om mij op te peppen voor de match"

De opluchting was groot op Sclessin na de 1-0-zege tegen Beerschot. Denis Dragus tekende voor de enige goal uit de partij, onder de lat verrichte Laurent Henkinet uitstekend werk. De man die de voorkeur kreeg op Arnaud Bodart was na afloop een gelukkig man, ondanks zijn hoofdwonde.

"We vormden een team en daardoor konden we de drie punten pakken. Dat was ook nodig, want het werd warm in de tweede helft. Over de eerste helft mogen we tevreden zijn, maar na de rode kaart van Dussenne was het even zoeken. Iedereen heeft er alles aan gedaan vanavond. We kunnen met een goed gevoel terugkeren naar de Academie. Of we nu zeker zijn van het behoud? Het doet pijn om daarover te praten als Standard-speler, maar dit geeft ons sowieso heel wat ademruimte", aldus Laurent Henkinet.

De ex-doelman van OHL kreeg de voorkeur op Arnaud Bodart. Henkinet bedankte met enkele goede reddingen. Niet evident, want zijn prestatie werd met argusogen bekeken. "Tja, bij elke wedstrijd van Standard komt er druk bij kijken. Ik ben vooral blij met de zege én de clean sheet. Ik was niet bezig met de buitenwereld, zo'n dingen maken het alleen maar moeilijker."

"Ik heb deze match aangepakt zoals altijd en ben steeds kalm gebleven. Als groep hebben we Arnaud gesteund en hij was op zijn beurt de eerste om mij op te peppen voor deze wedstrijd. Hij heeft me ook gefeliciteerd daarnet. Het zit goed tussen de keepers hier, er heerst een gezonde concurrentie, zoals het hoort."