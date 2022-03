Philippe Clement schrijft geen clubgeschiedenis: AS Monaco mist Franse bekerfinale

Philippe Clement heeft zich met AS Monaco niet geplaatst voor de Franse bekerfinale. In de halve finale was Nantes te sterk na strafschoppen.

Maripan bracht Monaco tegen Nantes op voorsprong in de elf minuten. Met een owngoal van Cissé kwam Nantes opnieuw langszij. Kort na de rust scoorden zowel Nantes als Monaco, waardoor het uiteindelijk op strafschoppen uitdraaide. Ben Yedder en Tchouaméni misten hun penalty, Nantes liet niks liggen en gaat naar de finale. “Ik wil clubgeschiedenis schrijven. Grote spelers zoals Mbappé, Henry en Trezeguet hebben hier gespeeld zonder dat ze de trofee konden winnen”, had Clement op voorhand gezegd. Dat komt er dus niet. Ook in de competitie loopt het niet zoals het moet. Monaco staat negende, vijf punten onder de plaats die recht geeft op Champions League.