Urhoghide laat zich na mindere start zien bij KV Oostende: "Begrijpen steeds beter wat coach wil"

KV Oostende kon Osaze Urhoghide lenen tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie er bovenop.

Zijn debuut op KV Mechelen werd er eentje in mineur, maar tegen STVV ontpopte hij zich tot één van de betere spelers bij de kustploeg.

“Mijn positie is hoofdzakelijk die van centrale verdediger, maar ik kan ook als rechtsachter spelen. Sint-Truiden was een lastige wedstrijd. Maar we pakten die belangrijke clean sheet en finaal mogen we spreken van een goed punt”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Daarin heeft ook Yves Vanderhaeghe ondertussen een dikke vinger. “We begrijpen steeds beter wat de coach wil. Inderdaad, mijn match op Mechelen als wingback op rechts was niet goed. Aan de thuismatch van vorig weekend hou ik een wel een goed gevoel over.”

Urhoghide zette niet zomaar een stap in het onbekende met zijn komst naar Oostende. “Toby Sibbick, die vorig jaar even bij Oostende speelde, lichtte me in over de club en gaf me wat tips. De Belgische competitie is gelijkaardig aan die van Schotland, met enkele sterke elftallen”, besluit de speler van Celtic.