🎥 Eindelijk terug een Antwerpse derby in een vol huis

Het is al van 2018 geleden, maar zondag krijgen we eindelijk terug een uitverkochte Antwerpse derby.

De laatste tickets voor de derby gingen de deur uit. Dit in combinatie met een uitverkocht uitvak (830 tickets) zorgt ervoor dat het Bosuilstadion is uitverkocht voor het treffen met Beerschot.

Zo zullen iets meer dan 16000 mensen de wedstrijd bijwonen. De derby op het Kiel was met 11.000 toeschouwers niet volledig uitverkocht, maar de return zal dit wel zijn.

De laatste derby in een uitverkocht stadion dateert al van 15 april 2018. Dit was in Play-Off 2. Antwerp won deze wedstrijd dankzij twee doelpunten van William Owusu.

d