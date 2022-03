Mazzu is blij dat hij op verplaatsing mag spelen: "Bij ons op bezoek spelen ploegen geen voetbal"

Union SG trekt zaterdagavond naar het Guldensporenstadion in Kortrijk voor de volgende competitiewedstrijd.

Union doet het trouwens veel beter op verplaatsing, dus Felice Mazzu is dan ook blij dat hij buitenshuis mag spelen. “Om ruimtes te vinden, kansen te creëren en om te winnen, moeten er twee ploegen op het veld staan die willen voetballen. Jammer genoeg spelen de ploegen die bij ons op bezoek komen geen voetbal. Maar we treuren niet: het is aan ons om daar oplossingen voor te vinden”, klinkt het bij de trainer van de competitieleider.

Bij Kortrijk speelt ook Selemani, door Mazzu één van de meest creatieve spelers in de competitie genoemd. Hij liet zijn contract bij Union ontbinden en trok naar Kortrijk, waardoor hij 500.000 euro moest ophoesten. “Maar van die zaak ben ik niet op de hoogte, ik was hier toen nog geen coach”, zei Mazzu nog.

Union blijft op zijn elan voortgaan en wil zoveel mogelijk punten pakken nog. “Daarna worden de punten immers gedeeld, dus elk puntje is belangrijk. Natuurlijk hopen we om de reguliere competitie als eerste af te sluiten, maar het is geen ramp als dat niet gebeurt. Maar mijn spelers zouden het zeker en vast verdienen.”