'Overstap naar grote Italiaanse club of transfer binnen Portugal meest waarschijnlijke opties voor Mile Svilar'

Mile Svilar is op weg naar de uitgang bij Benfica. Blijft de doelman in Portugal of zit de stap naar Italië erin? De 22-jarige Svilar is einde contract en heeft alleszins nood aan meer speeltijd.

Het grote Belgische talent gaat zeker Benfica verlaten komende zomer: de ex-doelman van RSC Anderlecht zou volgens Sky Italia wel eens de overstap naar AS Roma kunnen maken. De over transfers doorgaans goed ingelichte Fabrizio Romano meent dat Roma al maandenlang interesse toont. Pinto en Mourinho zijn overtuigd Vanaf het moment dat Svilar Neerpede ruilde voor Lissabon in 2017, werkte hij tot 2020 samen met Tiago Pinto. Laatstgenoemde is momenteel sportief directeur bij Roma en kent Svilar dus goed. José Mourinho is ook overtuigd van de jonge keeper, de Portugees trof Benfica nog toen hij coach was van Manchester United. Ook bij Gianluca Di Marzio wordt de belangstelling van Roma voor Svilar vermeld, al staat daar te lezen dat een transfer binnen Portugal ook tot de mogelijkheden behoort. Verschillende Portugese clubs zouden Svilar al een voorstel gedaan hebben. Hij is dit seizoen derde doelman bij Benfica en titularis van de reserven, die in de Portugese tweede klasse uitkomen.