Timmy Simons heeft vertrouwen getankt met Zulte Waregem en is klaar voor de partij tegen AA Gent: "We hebben een serieuze stap gezet, maar zijn er nog niet"

Vorig weekend won Zulte Waregem het levensbelangrijke duel tegen Seraing met het kleinste verschil. Op de website van Zulte Waregem kijkt Timmy Simons terug naar deze belangrijke driepunter, al beseft hij dat de strijd nog niet is gestreden.

Zulte Waregem won zijn laatste competitiewedstrijd met 1-0 van Seraing, maar coach Timmy Simons wil vooral vooruit kijken: "We hebben een serieuze stap gezet, maar zijn er nog niet. We moeten de eerstvolgende wedstrijden onze punten proberen halen om zo de concurrentie volledig uit te tellen. Er staat ons dit weekend een zware opdracht te wachten, we gaan geen cadeau's krijgen", opent Timmy Simons de debatten op de website van Zulte Waregem. "KAA Gent heeft misschien veel wedstrijden na elkaar, maar ze hebben een enorme kern om die hoeveelheid aan wedstrijden op te vangen."

Onze tegenstander won zijn laatste vier competitiewedstrijden en kwalificeerde zich voor de finale van de Croky Cup. "Het is en blijft voetbal. Al zit de tegenstander in bloedvorm, in voetbal maak je altijd kans", klinkt het bij Simons. "Ook nu zullen we onze mogelijkheden krijgen, maar we mogen niet blind voetballen tegen dit KAA Gent."