Boskamp lacht met actie Tissoudali: "Ik vind dat leuk, maar bij mij had hij een rotschop gekregen"

Tarik Tissoudali zorgde voor onvrede bij Club Brugge door in de bekermatch even show te gaan geven en op de bal te gaan staan. Veel analisten keurden dat af, maar voor Johan Boskamp kon dat wel. Al zou hij in de tijd van Boskamp niet al te lang op die bal gestaan hebben.

Boskamp vindt het helemaal niet erg. "Ik vind het zelfs heel erg leuk. Maar als je zoiets doet, moet je ook accepteren dat je een rotschop krijgt. Ik had het zeker gedaan. Niet meteen, maar vijf minuutjes later. Tissoudali is lekker aan het voetballen op dit moment", zegt hij in HBvL.

Boskamp ziet Gent trouwens goed draaien dankzij zijn aanvalsduo. "Daar staat tegenover dat Depoitre zich te pletter voor hem loopt. Die drie vanachter geven niks weg en bij Hein weet je dat de vleugelverdedigers een enorme waarde hebben. Het staat goed daar bij Gent, dat een serieuze opmars kent. Hij laat wel constant vijf of zes man achter de bal. De driemansdefensie blijft in positie en hij houdt Kums en De Sart ook laag. Tegen Club waren ze een klasse sterker. Gent is voor mij ook de favoriet in de finale.”