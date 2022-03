🎥 Veldslag onder fans tijdens match in Mexico: al minstens 17 doden

In de wedstrijd tussen Queretaro en Club Atlas in de Mexicaanse hoogste klasse zijn er gisteren extreem gewelddadige supportersrellen uitgebroken. De twee supportersclans raakten slaag en volgens de plaatselijke media vielen er al zeker 17 doden.

De onderstaande beelden kunnen schokkend zijn. Zo is te zien hoe een vader zijn kinderen in veiligheid probeert te brengen, maar toch geschopt wordt.

Lo que pasó en Querétaro Mexico, no tiene nombre, no todos los mexicanos tienen la culpa, pero no se puede pretender que no pasó nada, ver a la gente temerosa con su familia y niños, y a los fallecidos y heridos esparcidos, fifa debe de dar una sanción ejemplar, adiós mundial pic.twitter.com/CuhxyUcaGP — Gustavo Quiñonez (@masterjodon) March 6, 2022

A father holding his son while they get kicked because they're wearing the wrong jersey.... God help us......#Querétaro #Atlas #VerguenzaNacionalpic.twitter.com/Ty4bUGzh1f — Aitor Cardoné (@Aitor_Cardone_) March 6, 2022