Hoe wankel staat de stoel van Priske? Gheysens neemt beslissing en dat lijkt niet meteen de beste voor de Deense coach van Antwerp FC

Brian Priske stond vandaag op het oefenveld bij Antwerp FC. We willen maar zeggen: de coach is niét ontslagen. Maar hoeveel krediet heeft hij nog?

Hij gaat eruit

Het waren de woorden van de voorzitter van Antwerp FC tijdens de rust van de wedstrijd tussen de Great Old en Beerschot VA. De thuisploeg had erbarmelijk voetbal op het veld gebracht, stond achter tegen de rivaal én hekkensluiter,... Kortom: genoeg voor Paul Gheysens om naar de kleedkamer te stormen. En tegenspraak van zijn coach is hij niét gewend.

Na de wedstrijd - voor de leken: Antwerp won van de Mannekens - was er nog crisisoverleg op de Bosuil. Een ontslag kwam er uiteindelijk niet. Ook vandaag stond Priske gewoon op het oefenveld in Deurne-Noord. Gheysens zal wellicht zal goed genoeg beseffen dat zijn coach ontslaan in de laatste rechte lijn richting play-off 1 niet het beste idee is. Vooral omdat de spelersgroep nog achter de Deen staat.

Mission impossible?

Maar het lijkt nu al een zekerheid dat de passage van Priske op de Bosuil beperkt zal blijven tot één seizoen. Het spreekt voor zich dat Gheysens nu al aan het uitkijken is naar een nieuwe coach. Of het zou moeten zijn dat Priske stunt en het stamnummer één naar de landstitel kan loodsen. Mission impossible?