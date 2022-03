Gent droomt nog van de titel: "Als we dat doen, dan kan het nog, anders Union kampioen"

Bij AA Gent dromen ze nog van play-off 1. En eens ze daarin raken, dan zou alles nog wel mogelijk kunnen zijn. Dat beseft ook Tarik Tissoudali.

De aanvaller van AA Gent was onder de indruk van wat Union liet zien en aan hem werd gevraagd of Union SG dit seizoen kampioen zal worden. Waarop hij toch wel met een enigszins verrassend antwoord kwam.

Titel

“Als we play-off 1 halen en de kloof is kleiner dan 12 punten voor de halvering, dan niet”, wil hij met de Buffalo’s nog meedoen voor de titel. “Als het meer dan 12 punten is dan wel”, klonk het in Extra Time.

Zes punten ophalen op zes wedstrijden play-off 1, het is nochtans geen evidentie. “Gewoon twee keer winnen, toch?”, kon er een lachje af bij de sympathieke aanvaller.