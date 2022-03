Kritiek op open brief Beerschot: "Zelfs als zijn negen zonen opdienen op de Bosuil ..."

Beerschot trok hard van leer na de wedstrijd tegen Antwerp en voelt zich geflikt. Er werd ook gedacht aan belangenvermenging vanuit ref Verboomen. Al moet een en ander toch in perspectief geplaatst worden.

“Er wordt naar de ref gekeken, terwijl die een keertje voor Beerschot en een keer voor Antwerp floot. De VAR was twee keer tegen Beerschot in zijn beslissing, al was het een keer terecht”, aldus Filip Joos in Extra Time.

Te snel gehandeld?

“Dus dan zou je eerder naar de VAR moeten kijken. Ik blijf ervan uitgaan dat een ref zijn taak altijd doet, zelfs als zijn negen zonen zouden opdienen in de Bosuil tijdens de rust. Dat hij bij een bedrijf werkt dat sportvoeding levert … Dat maakt niets uit. Alsof hij schrik heeft dat zijn sportdrankjes worden afgenomen?”

“Zeggen dat een scheids banden heeft met een of ander bedrijf en daardoor met een club, dat is misschien iets te snel gehandeld”, vond ook ex-speler Tarik Tissoudali.