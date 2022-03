Supporter onwel geworden tijdens Liverpool-Inter

Tijdens Liverpool - Inter Milan is er een supporter onwel geworden in de tribune. De match moest onderbroken worden.

Rond de 26ste minuut snelde de medische staff van Liverpool The Kopp in. Er zou een supporter onwel geworden zijn. Drie minuten later werd de match terug hervat dus de situatie lijkt wel mee te vallen.

Er wordt gesproken van een medisch noodgeval, het is niet duidelijk of het over hartproblemen gaat.

Aan de rust staat het 0-0 tussen de twee teams. Hopelijk stelt de fan het goed.