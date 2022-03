Vidarsson snapt mededeling over De Laet niet: "De bom is ontploft"

Ritchie De Laet is voor onbepaalde tijd out bij Antwerp. Hij werd in de Antwerpse derby snel gewisseld en krijgt nu rust voorgeschreven. Dat liet The Great Old weten in een persbericht, al snappen de analisten er weinig van.

"Ritchie heeft nood aan rust om zijn lichaam, na een lang en slopend seizoen, volledig te laten herstellen. Onze speler sukkelde de laatste tijd met enkele blessures en ongemakken, en is tegelijk blijven spelen tot het niet meer ging.” “Nu is het belangrijk dat Ritchie weer 100% fit geraakt vóór hij aan spelen kan toekomen. De club geeft hem daarvoor dan ook alle tijd. Enkele behandelingen zijn intussen al opgestart. Noch de club, noch de speler gaat hierover verder commentaar geven”, was het persbericht duidelijk. Klopt toch niet? “Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat zoiets in een persbericht wereldkundig wordt gemaakt”, aldus Arnar Vidarsson in Extra Time. “Dit klopt gewoon niet, toch?” “Zoiets wordt toch nooit gedaan voor mededelingen over zo’n blessures. Dit is crisis, er is een bom ontploft op De Bosuil. Dan zeggen ze beter niets.”