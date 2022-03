Genk-aanvoerder bezig aan laatste maanden op onze velden? "Het kriebelt, maar ik ga niet naar buitenland om tegen degradatie te vechten"

Is Bryan Heynen bezig aan zijn laatste maanden bij Racing Genk? De 25-jarige aanvoerder van de Limburgers ligt nog tot 2026 onder contract in de Cegeka Arena, al lijkt de kans erg klein dat hij zijn contract zal uitdienen.

Bij TV Limburg geeft de middenvelder toe dat hij best zin heeft in een buitenlands avontuur. "Ja, dat kriebelt. Het is de ambitie om die stap op een dag te zetten. Toch ligt de focus nu op Racing Genk, waar we het seizoen op een goede manier willen afsluiten. Daarna zien we wel wat er gebeurt. Ik zal niet zomaar naar het buitenland te gaan om ergens tegen de degradatie te gaan vechten."

De aanvoerder van Racing Genk benadrukt dat het matige seizoen van Racing Genk zijn beslissing niet beïnvloed heeft. "Absoluut niet. Ook als we nu een topjaar zouden gespeeld hebben, zou ik hier hetzelfde over gedacht hebben", aldus Heynen.

Ondanks twee zware knieblessures heeft Heynen al 207 officiële wedstrijden op de teller voor Racing Genk. Daarin scoorde hij vijfttien keer en leverde hij twintig assists af.