Man in vorm bij de Buffalo's stapt mee vliegtuig op richting Griekenland

AA Gent is dit seizoen onze 'last man standing' in Europa. De Buffalo's nemen het donderdag in Griekenland op tegen PAOK, in de heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de Conference League.

Of Tarik Tissoudali in actie zal komen, valt af te wachten. De Amsterdammer heeft knieproblemen en ontbrak afgelopen weekend tegen Zulte Waregem. Tissoudali zal hoe dan ook mee het vliegtuig opstappen richting Griekenland. Het is een race tegen de klok om de spits speelklaar te krijgen, al durven we te betwijfelen dat Hein Vanhaezebrouck onnodige risico's zal nemen. Tissoudali zal overigens zijn zinnen hebben gezet op de competitiewedstrijd van zondag. Dan gaan de Buffalo's op bezoek bij Beerschot, de ex-club van de Gentse dribbelkont.





