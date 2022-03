Europa League: Sevilla klopt West Ham met het kleinste verschil

Sevilla wist de heenwedstrijd tegen West Ham te winnen in de Europa League met het kleinste verschil.

In de achtste finales van de Europa League trof het Spaanse Sevilla het Engelse West Ham vandaag. De Spanjaarden wonnen door een doelpunt op het uur door een doelpunt van Munir El Haddadi. El Haddadi is Sevilla's meest beslissende speler in de Europese competitie sinds hij bij de club kwam.

Een zeer nipte nederlaag dus voor West Ham, dat met 1-0 onderuit ging. Toch is er nog niets verloren voor de Hammers. In eigen huis kunnen ze deze scheve situatie nog perfect rechtzetten.