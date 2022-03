Brys wil ontgoocheling van non-match wegspoelen: "Profvoetballers zijn eergevoelige mensen"

OH Leuven heeft zich een kans door de neus geboord om alsnog aan de Europe Play-offs te kunnen meedoen. Door de nederlaag tegen Eupen kunnen ze die strijd vergeten. Tegen Union gaat het dus om de eer.

“Het was een non-wedstrijd, een domper met een gigantisch slechte timing”, aldus Brys bij Het Nieuwsblad. “Als dat geen wake-up call is, dan weet ik het niet meer.”

OHL heeft het moeilijk tegen de kleine teams, maar tegen de grotere kunnen ze steeds iets meer. Union lijkt dan ook op het juiste moment te komen. Al zal de nederlaag bij sommigen wel nog in het hoofd spelen. “Bij de ene blijft zoiets langer hangen dan bij de andere. We zijn geen eenheidsworsten. Dat er al snel een nieuwe wedstrijd volgt, is positief. We kunnen tonen, en wel tegen de leider, dat Eupen een jammerlijke misstap was. Profvoetballers zijn eergevoelige gasten. Van een gebrek aan drive heb ik weinig schrik. Dat het tegen Union is, kan voor extra pigment zorgen”