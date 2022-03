Officieel: dit weekend zaten er opnieuw meer dan 80.000 supporters in de stadions in de Pro League

Dit weekend waren de supporters opnieuw talrijk aanwezig in de Belgische stadions.

De Jupiler Pro League heeft officiëel de bezoekersaantallen gelost van de wedstrijden in de hoogste klasse afgelopen weekend. De meeste fans waren er op Anderlecht tijdens de wedstrijd tegen KV Oostende. Maar liefst 19.000 mensen zakten af naar het stadion. Antwerp - Beerschot werd bijgewoond door 16.144 mensen. KAA Gent - Zulte Waregem lokte 15.000 supporters naar de Ghelamco Arena en ook in Charleroi - Standard waren er maar liefst 13.000 aanwezigen.

Kortrijk - Union werd bekeken door 6.682 aanwezigen, terwijl er in STVV 4.628 supporters kwamen opdagen voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Cercle Brugge moest het doen met 4.205 supporters tegen KRC Genk en Seraing - Club Brugge lokte 2.400 supporters naar het stadion. Eupen - OHL was de wedstrijd met het minste supporters. Slechts 1.200 mensen zakten er af naar het stadion. In totaal waren er dus 82.259 supporters aanwezig over alle stadions in de hoogste afdeling.