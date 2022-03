Ajax geeft dubbele voorsprong bijna uit handen maar mag net als vorige week in blessuretijd vieren

Ajax mag dan wel in Europa alle lof krijgen en goed voetballen, in de eigen Eredivisie loopt het minder soepel.

Enkele weken geleden verloor Ajax nog verrassend met 2-1 van de Go Ahead Eagles en vorige week tegen RKC Waalwijk ging het in de eigen ArenA nog bijna mis na een 2-0 voorsprong. In de slotminuut kon Tadic echter de geruststellende 3-2 in doel leggen.

Ook tegen Cambuur stond Ajax vrijdagavond 0-2 voor. Geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, die de wedstrijd volledig onder controle hadden na doelpunten van Tadic en Haller. Met een gelukje kwam Cambuur op 1-2 via Kallon. In de 78e minuut kwam Cambuur echter helemaal terug langszij via Patrick Joosten.

Maar net zoals vorige week kon Ajax ontsnappen. Ditmaal was het niet Dusan Tadic die de verlossing bracht maar wel Ryan Gravenberch.

Een opvallende uitslag, zeker aangezien Ajax in de heenronde nog met 9-0 gewonnen had van Cambuur. Door de overwinning houdt Ajax eerste achtervolger PSV wel op minstens 2 punten.

