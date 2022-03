Verstraete trekt zich niks aan van reputatie: "Met elf schooljongens win je geen wedstrijden en eindig je niet bovenaan"

Birger Verstraete is de man waar ze bij Antwerp naar kijken als er geknokt moet worden. De middenvelder schuwt de duels niet en heeft bij veel toeschouwers de naam "een smeerlapje" te zijn. Daar trekt hij zich echter niks van aan.

Verstraete kent zijn rol in de ploeg. ''We hebben een brave kleedkamer in vergelijking met vorig seizoen. Jongens als Yusuf, Vines en Miyoshi zijn ideale schoonzonen. Je kan daar niet kwaad op zijn. Alleen moeten ze wel met het mes tussen de tanden het veld opstappen", zegt hij in HLN.

"Als het nodig is, moeten ze 'iemand over de platen sjotten'. Omdat ze braaf zijn, moet je ze soms dicht bij jou pakken en vertrouwen geven. Dat probeer ik te doen. Nainggolan, Seck... Van die gasten trek ik mij niets aan. Die zijn oud en ervaren genoeg, kunnen hun plan trekken. Die anderen zijn zachter, moet je meetrekken in moeilijke omstandigheden."

Dat hij daardoor een reputatie van 'smeerlapje' krijgt, neemt hij erbij. "Ik probeer vaak de limieten op te zoeken. Met elf schooljongens win je geen wedstrijden en eindig je niet bovenaan. Je hebt spelers nodig die de tegenstander irriteren en opjagen."