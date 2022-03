KV Mechelen mikt op Europees voetbal: "Zal nodig zijn om groep grotendeels samen te houden"

KV Mechelen ontvangt zaterdagmiddag Charleroi. Na de forfaitnederlaag tegen OHL lijkt Malinwa definitief een kruis te moeten maken over de top vier. De Europe Play-Offs liggen dan weer wel binnen handbereik voor KV Mechelen. "Europa ingaan, dat blijft ons doel", aldus Jordi Vanlerberghe.

Vanlerberghe geeft in HLN toe dat het game over is in de strijd om de top vier. "Jammer, als we die match tegen OHL konden winnen, weet je maar nooit. Maar we moeten ook naar onszelf kijken, de voorbije matchen hebben we tegen Cercle Brugge en STVV steken laten vallen."

En dus is het focussen op een plekje in de top acht, om van daaruit te strijden voor Europees voetbal. De 25-jarige centrale verdediger van Malinwa beseft dat dat wel eens doorslaggevend kan zijn om smaakmakers langer aan boord te houden.

"We verdienen een Europees ticket, voor de kwaliteit die we dit seizoen brengen. Bovendien heb ik het gevoel dat Europees voetbal nodig zal zijn om de groep grotendeels bij elkaar te houden. Het kan niet anders dan dat er interesse zal zijn voor veel jongens", besluit Vanlerberghe.