Kompany blijft gefrustreerd door regels in België: "Als de boekhouders beslissen, mag je maar twee man op de bank zetten"

Om de zoveel tijd vragen we op een persconferentie van Vincent Kompany eens naar hoe het gesteld is met Marco Kana. Wetende dat de coach van Anderlecht echt verveeld zit met die situatie. Ook nu is er niets aan de hand met de middenvelder, maar hij is het slachtoffer van de regelgeving.

Kompany heeft er intussen zijn stokpaardje van gemaakt en ook bij zijn voorzitter op aangedrongen dat hij dat binnen de Pro League eens aankaart. "Niet enkel Kana, maar ook Stroeykens, Arnstadt... Allemaal omdat we maar 18 man op het blad kunnen zetten. Dat is niet voldoende! En als ik het tegenargument hoor... 'Dan moeten er meer premies voor de matchen betaald worden!' Ik moet niet de oplossing vinden voor de andere clubs, maar je creëert toch een meerwaarde op jonge spelers als je ze af en toe kan laten invallen? Als je ernaar kijkt zoals een boekhouder, zal je waarschijnlijk wel gelijk krijgen." Het irriteert Kompany duidelijk. "Nu selecteer je niet altijd de sterkste jongens, maar wel die met de meeste ervaring of de grootste polyvalentie. Je moet immers een evenwicht bewaren binnen je kern, want je kan maar zoveel wissels doen. Als je op meerdere posities kan spelen, heb je een streepje voor." De andere clubs moeten dat toch ook zo aanvoelen? "Om dat op te lossen, moet je wat creativiteit hebben. Ik kan me niet inbeelden dat dit bij andere clubs niet speelt. Club Brugge, Gent, Standard, Charleroi... Zij moeten dat toch ook aanvoelen? Als de boekhouders beslissen dan heb je maar twee man op de bank. Dat is goedkoper." Zo moet Kompany wekelijks jongens teleurstellen die het eigenlijk verdienen om in de kern te zitten. "Ik spreek over de jonge spelers bij ons. 1B is al een goeie stap volgend seizoen, een andere is de bank groter maken. Ik vind dat logisch, het helpt ons voetbal. Als ik er nu naar kijk, begrijp ik het niet."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (13/03).