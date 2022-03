Voorzitter OH Leuven hoopt op stunt tegen Union: "We weten wat het verschil zal maken"

Vanavond spelen OH Leuven en Union tegen elkaar. De voorzitter van OHL hoopt op een stunt tegen de competitieleider.

OH Leuven-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha doet een stevige oproep op de website van de club voor vanavond.

“We ontvangen de leiders in de Jupiler Pro League bij ons in Leuven. We staan voor een moeilijke opdracht tegen Union, maar dit soort gelegenheden brachten de voorbije seizoenen vaak het beste uit het team naar boven”,klinkt het.

“Union zal naar ons stadion afzakken met de wetenschap dat ze door onze ploeg op de proef zullen gesteld worden. Onze spelers zullen echter vooruit gestuwd worden door de passie van de supporters in de tribunes. We weten allemaal dat dit het verschil kan maken.”