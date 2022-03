Zulte Waregem kan seizoen 'redden' tegen Eupen, voorzitter eerlijk: "Zwakste seizoen dat ik ooit heb meegemaakt"

Zulte Waregem kan tegen Eupen een reuzestap richting een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League zetten.

In De Krant van West-Vlaanderen zet Essevee-voorzitter Carl Ballière zijn troepen op scherp. "Dit is een levensbelangrijke wedstrijd. Als we winnen, zijn we gered, simpel. Al is er nog geen man overboord moest het toch slecht aflopen", nuanceert de voorzitter. "Ik zit al twintig jaar in het voetbal, maar dit is het zwakste seizoen dat ik ooit heb meegemaakt. Als we erin blijven, zal ik een gelukkig man zijn."

De voorbije jaren werd het alsmaar moeilijker voor Essevee om een rol van betekenis te spelen in 1A. Naar een reden is het voor Ballière niet ver zoeken. "Alsmaar meer ploegen komen in buitenlandse handen terecht, waardoor ze meer middelen hebben. Wij kiezen bewust voor lokale verankering en daar zijn we fier op. Al maken we het onszelf niet gemakkelijk."