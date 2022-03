Bijna een jaar later laat degradatie van Waasland-Beveren nog sporen na: "Het spookt soms nog door mijn hoofd"

In ware Houdini-stijl ontliep Waasland-Beveren vorig seizoen op de slotspeeldag van de reguliere competitie rechtstreekse degradatie. In de barrages tegen Seraing moest de ploeg van Nicky Hayen het onderspit delven. "Ik denk er nog wel aan terug", geeft Hayen toe.

Voor aanvang van de slotspeeldag stond Waasland-Beveren met anderhalf been in 1B. De Leeuwen moesten zelf gaan winnen op bezoek bij OHL, terwijl Moeskroen moest verliezen tegen Club Brugge. Les Hurlus kwamen in de tweede helft op voorsprong in Jan Breydel, maar gingen finaal toch met 4-2 ten onder. "Dat was een enorme rollercoaster aan emoties. We kwamen 0-1 voor, maar OHL kwam langszij. Pas nadat wij de 1-2 konden scoren, gingen we kijken wat er bij Moeskroen gebeurde. Na die twee late Brugse goals was het aftellen. Een enorme nagelbijter was het, met -op dat moment- een positieve afloop", aldus Nicky Hayen.

Het moeilijkste leek gebeurd voor Waasland-Beveren, dat in de barrages in twee wedstrijden moest afrekenen met Seraing. Na de 1-1 in de heenmatch kwamen Les Métallos met 2-5 winnen op de Freethiel. "Ja, wij waren de favoriet. Maar ik heb meteen na de zege in OHL al benadrukt dat het heus niet makkelijk zou gaan worden. Het is heel spijtig wat in die twee wedstrijden gebeurd is, ik draag dat nog altijd mee. Het spookt nog wel eens door mijn hoofd. Ik ben een gevoelsmens en steek steeds mijn hart en ziel in de club waarvoor ik werk. Degraderen doet enorm veel pijn."

De degradatie bleef ook niet zonder gevolgen voor Nicky Hayen, die werd bedankt voor bewezen diensten. "Het is de club die die beslissing heeft genomen, ik ga me niet uitspreken over zaken die gebeurd zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat het feit dat het moeizaam verloopt meerdere redenen heeft. En dat zie je tot op de dag vandaag. Het ligt niet in mijn aard om mensen in diskrediet te brengen. Als mensen hun eigen verantwoordelijkheden uit de weg willen lopen, dan doen ze dat maar. Ik weet wat ik wel en niet gedaan heb".

Mooie transfers

Nicky Hayen zat een half seizoen zonder club en koos onlangs voor een avontuur in Wales (lees er hier alles over). Toch houdt de Limburger ook mooie herinneringen over aan het intense seizoen op de Freethiel. "Als ik zie dat Daan Heymans een mooie transfer naar Italië kon maken, dat Aboubakary Koita naar STVV ging, dat Michael Frey het fantastisch doet bij Antwerp, dan doet dat veel deugd. Het doet me plezier dat jongens die ook vorig jaar gepresteerd hebben een mooie transfer hebben kunnen afdwingen. Ik ben blij dat die jongens, met wie ik overigens nog regelmatig contact heb, ook dit seizoen bevestigen.